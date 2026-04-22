על רקע גל דליקות והצתות מדאיג ברחבי בני ברק בשבועות האחרונים, זימן ראש העיר חנוך זייברט את מנהלי תלמודי התורה בעיר לכינוס חירום שיתקיים היום (רביעי) באולם מועצת העיר.

בניגוד להערכות ראשוניות, גורמי חינוך בעיר מצביעים על נתון מדאיג: המעורבים אינם "נוער שוליים" או נערים שנפלטו מהמסגרות, אלא ילדים מהמיינסטרים החרדי - תלמידי תלמודי תורה מובילים מבתים נורמטיביים ומסגרות חינוכיות מסודרות. עובדה זו היא שהובילה להחלטה על כינוס חירום משותף לכלל הקהילות והחוגים.

בכינוס צפויים להשתתף ממלא מקום ראש העיר, סגנים ומשנים המייצגים את כלל הסיעות, במטרה להציג חזית עירונית אחידה למיגור התופעה לפני שתוביל לאסון.

במרכז המפגש ישא דברים אחד מגדולי רבני העיר, שצפוי להציג בפני המנהלים עדות אישית על היקף הסכנה הטמונה במעשים אלו, על הנזק לתושבים שרכושם וביטחונם נפגעים, ובעיקר על חילול השם הנגרם כאשר ילדים המזוהים כבני תורה מעורבים באירועים פליליים ומסוכנים.