הרב שמעון בן ציון שנפצע קשה במלחמת לבנון הראשונה הדליק אמש משואה בטקס חגיגי שנערך במערת המכפלה בחברון, במסגרת אירועי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

הטקס התקיים במעמד מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, רב העיר קריית ארבע הרב אברהם יצחק שוורץ, ראש מועצת קריית ארבע ישראל ברמסון ושרת ההתיישבות אורית סטרוק. בני משפחתו של הרב בן ציון הגיעו מכל רחבי הארץ ועמדו לצידו במהלך המעמד.

בדבריו בעת הדלקת המשואה אמר הרב בן ציון, "מתכבד להדליק את משואת בוני עיר האבות, לכבוד אלו שברוח גדולה ובעמל יומיומי, גואלים ומפתחים את קרית ארבע חברון". הוא הוסיף, "לכבוד תורתנו הקדושה, שמתוכה אנו יונקים ובדרכה אנו חיים, לכבוד שליחי הציבור העושים למען הכלל, ימים ולילות במסירות נפש".

עוד אמר, "לכבוד תושבי קרית ארבע חברון, לכבוד חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולתפארת מדינת ישראל". דבריו לוו בתשואות מצד הקהל שנכח במקום.

הרב בן ציון, נכה צה"ל ממלחמת לבנון הראשונה, גדל בתל אביב בבית שורשי וערכי. הוא בנו של יהושע בן ציון, שלקח חלק משמעותי בחידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ונינו של יהושע שטמפפר, מראשוני מייסדי פתח תקווה.

במהלך עשרות שנים מקדיש הרב בן ציון את חייו ללימוד ולהוראת תורה. הוא לימד במשך שנים רבות בישיבת ניר בקריית ארבע, ובשנים האחרונות מלמד במכון מאיר בירושלים, לצד פעילות מתמשכת לחיזוק ההתיישבות ולאהבת ישראל.

רעייתו המנוחה, שפרה בן ציון ז"ל, פעלה שנים רבות למען תושבי קריית ארבע חברון ולמען נערים ונערות במצבי סיכון. בימים אלו מקדמים בני המשפחה הקמה של "מרכז שפרה" לנוער בסיכוי בקריית ארבע במסגרת עמותת "שפרה פשוט לאהוב".

בנו, דוידי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון, אמר, "עמדנו שם כולנו, כל המשפחה, והסתכלנו עליו בפשטות שלו, בענווה שלו וידענו שזה רגע אחד מחיים שלמים של נתינה ועשיה עבור הכלל". עוד הוסיף, "אבא שלי הוא אדם של אמת, של אמונה עמוקה, של ישרות, המשואה הזאת היא לא רק כבוד אישי עבורו אלא כבוד לדרך שהוא חי אותה יום יום וגם לדרך שהוא ואמא ז"ל הלכו יחד במשך שנים בקרית ארבע".