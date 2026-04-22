ליאור עמרם ורון גיטר, שני תלמידי י"ב מתיכון רמון בפתח תקווה, יחד עם הוריו של רון, לימור ומיקי, הם הזוכים בחידון הציונות לשנת תשפ"ו-2026, שנערך על ידי המועצה הציונית בישראל מבית ההסתדרות הציונית העולמית, משרד התרבות והספורט וקק"ל.

החידון, ששלביו המוקדמים התקיימו תוך כדי המלחמה בלמעלה מ-60 יישובים בכל רחבי הארץ, עבר לשלב המחוזי במספר מוקדים ברחבי הארץ, שבו התחרו קבוצות בין-דוריות, המכילות בני נוער ומבוגרים יחד.

גמר התחרות הארצי נערך השבוע ושודר היום (רביעי)יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

בתחרות השתתפו 39 מתמודדים ב-10 קבוצות המכילות מורים ותלמידים או משפחות, שזכו בשלבים המוקדמים. שתיים מהקבוצות מוקדשות לאוכלוסיות שיזכו להוקרה מיוחדת בתחרות. הקבוצה הראשונה ייצגה את ארגון "העוגן למשפחות המילואים", והקבוצה השנייה ייצגה את העדה הדרוזית.

חידון הציונות נערך זו השנה ה-13, בין בני נוער וקבוצות מכל קצוות הארץ וגווניה. הוא התמקד בסיפורי גבורה ותקווה ישראלית בזמן מלחמות "שאגת הארי", "עם כלביא", ו"חרבות ברזל" וכן הנושאים נוספים בתחומי האקטואליה, התרבות וההיסטוריה הציונית, כגון: 50 שנה לנאומו של חיים הרצוג בעקבות החלטת האו"ם "ציונות = גזענות", 70 שנה למבצע קדש, 50 שנה למבצע יהונתן, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, 20 שנה לפטירתה של מלכת הזמר העברי שושנה דמארי, הוקרה ליצירתו של חתן פרס ישראל יוסי בנאי, הישגי הספורט הישראלי, 50 שנה לסרט "גבעת חלפון אינה עונה" ועוד.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, אמר: "ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, אני שמח לברך את זוכי חידון הציונות, אתם ממלאים אותי ואת עם ישראל כולו בגאווה גדולה. בזמן שבו התמודדנו עם מלחמה, אתם ההוכחה לעם שלא שכח את שורשיו, יישר כוח. עם ישראל חי."

יגאל ברנד, מנכ"ל המועצה הציונית בישראל, סיכם "אני מברך את קבוצת המתמודדים מפתח-תקווה, שזכתה בגמר החידון. זכינו לראות בחידון בני נוער לצד מבוגרים, שהפגינו ידע מרשים ביותר, וחשוב מכך- חיבור לסיפור הציוני והישראלי שמאחד את כולנו כאן, ומזכיר לנו כל הזמן שרב המשותף בינינו מן המפריד".