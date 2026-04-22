ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, נפגש עם נשיא ארגנטינה חאבייר מליי.

המפגש, שנערך בבית הנשיא בירושלים בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, הפך למפגן של תמיכה בהתיישבות ובזכותו של עם ישראל על ארצו, דווקא מול הלחץ הבינלאומי הגובר.

בשיאו של המפגש, העניק גנץ לנשיא מליי תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית, ובה נראה מליי - שבעברו היה כדורגלן מקצועי - כשוער הניצב מול השער, כשצמוד אליו הכיתוב "שומר ישראל" באנגלית ובספרדית.

המחווה, פרי יוזמתה של אליענה פסנטין, ראש דסק חו"ל במועצת בנימין, הפתיעה את מליי שהגיב בהתלהבות רבה ונראה נרגש מהמסר.

במהלך שיחתם, בה נכח גם הנשיא הרצוג, עלו סוגיות הנוגעות למעמדה המדיני של ישראל ולאתגרים התודעתיים מולם היא ניצבת. גנץ הזמין את מיליי לביקור רשמי בבנימין, והדגיש כי ישמח לארח אותו בלב הארץ - באזור הממחיש יותר מכל את הקשר ההיסטורי והערכי של עם ישראל לארצו.

גנץ סיכם את חשיבות הביקור בצל קמפיין הדה-לגיטימציה העולמי: "כשמופעל בעולם קמפיין שיטתי נגד ישראל, ובתוכו גם ניסיון להפוך את יהודה ושומרון ואת ההתיישבות לסמל של דה-לגיטימציה, הביקור של הנשיא מיליי בירושלים הוא אמירה ברורה. דווקא כשיש מי שמנסים לבודד את ישראל ולהכתים כל זיקה שלנו לארצנו, יש מנהיגים אמיצים שלא נכנעים לאופנות מדיניות או לתעמולה עוינת. מליי מוכיח שאפשר לעמוד בשער, להגן על האמת ולעמוד לצד ישראל גם כשהדבר כרוך באומץ מדיני. אנו בבנימין גאים לחזק את הקשר עם אחד מידידיה הגדולים של ישראל בעולם".