תקרית נוספת נרשמה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כאשר בתחילת האירוע התעורר ויכוח סביב סידורי הישיבה של הרמטכ"ל וראש המוסד.

לאחר הדיווחים על נטישתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מתברר כי גם צמרת מערכת הביטחון מצאה את עצמה בלב תקרית מביכה וחריגה.

בכאן חדשות דווח כי בתחילת הטקס התעורר ויכוח סביב מיקום הישיבה של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, וראש המוסד דדי ברנע. השניים אולצו לשבת יחד עם הקהל הרחב ולא במתחם המגודר והמאובטח המיועד ל"סגל א'".

הדחיקה של הרמטכ"ל וראש המוסד ליציעי הקהל יצרה כאוס אבטחתי מידי. המצב הוביל לעימות חזיתי ופיזי במקום בין המאבטחים האישיים של הרמטכ"ל לבין אנשי ההפקה של הטקס.

הפרט החדש מצטרף לדיווחים מאמש על נטישתו של השר איתמר בן גביר את המתחם. כזכור, בן גביר עזב יחד עם רעייתו לאחר שנדחה על ידי השרה מירי רגב כשביקש לשבת לצד ראש הממשלה.

בעוד שבסביבת השר האשימו את רגב בפגיעה בממלכתיות, במערך הטקסים טענו כי השר התיישב בטעות במקומו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.

בעקבות חילופי הדברים והניסיון להושיבו ביציע אחר החליט בן גביר לעזוב את המתחם יחד עם רעייתו, זמן קצר לאחר שהגיעו לכבד את המעמד.

בסביבתו של השר בן גביר לא חסכו בביקורת על התנהלותה של רגב: "מצער מאוד שמירי רגב לא מפנימה שמדובר בטקס ממלכתי שבו אמורים להשתתף כל שרי הממשלה. השר בן גביר ורעייתו הגיעו לכבד את הטקס ויש להצטער שככה התנהלה מולו השרה רגב".

"בניגוד לפרסום, השר בן-גביר קיבל מקום כמו שאר השרים וסגל א', אך ככל הנראה בשגגה התיישב במקומם של נשיא ארגנטינה ופמלייתו. השר בן גביר התבקש לשבת במקום שהוקצה לו", נמסר ממערך הטקסים.