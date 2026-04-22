עיריית ירושלים מסכמת בהצלחה רבה את אירועי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, שמשכו אליהם למעלה מ-150 אלף חוגגים למוקדים השונים, במרכז העיר ובשכונות.

האירועים כללו, בין היתר, כמות גבוהה מהרגיל של אורחים שבאו מחוץ לעיר

במטרה ליהנות מאווירת החג הייחודית בעיר וגם לאור העובדה שירושלים הייתה בין הערים היחידות בארץ שיצרה היצע אמנים מגוון שכזה. עוד לפני החגיגות, העירייה פעלה לפיזור המבלים בין הבמות השונות ומתחמי הדי ג'יי ברחבי העיר ובשכונות, בניסיון למנוע צפיפות ודוחק.

כמות המבלים הגדולה והדוחק במתחם במת גן העצמאות, העלו חששות לשלומם וביטחונם והובילו להחלטת המשטרה לבטל את המופעים של נעה קירל ואיתי לוי.

במהלך הלילה נעשו נסיונות רבים מצד נציגי העירייה יחד עם חברות ההפקה והמשטרה, להחזיר את הבמה לפעילות לאחר סגירת הכניסות למתחם. אך גם במצב זה, העומס לא איפשר זאת והתקבלה החלטה משותפת של כלל הגורמים לסגור את במת גן העצמאות.

כזכור, עיריית ירושלים הייתה בין הראשונות להכריז כי תקיים את אירועי חגיגות העצמאות כמתוכנן. החלטה זו סיפקה ודאות לרבים ואיפשרה להבטיח את קיום החגיגות. בסופו של יום, הציבור הירושלמי והמבקרים הרבים נהנו משורה ארוכה של מופעים, אירועי תרבות ופעילויות לכל המשפחה.

הבמות המרכזיות - בגן העצמאות, בכיכר ספרא ובמוזיאון הסובלנות, אירחו את מיטב אמני ישראל, בהם מירי מסיקה, נסרין, אביב גפן, אתניקס, יובל דיין, מוש בן ארי, איציק קלה, פרידה ועדי אגאי, לצד אמנים מקומיים רבים - וזכו לקהל רב ונלהב. לצד זאת, התקיימו עשרות אירועים נוספים, מסיבות רחוב לאורך רחוב יפו, פעילויות בפארקים ובשכונות ופתיחת מוסדות התרבות ברחבי העיר, כשהאירועים בשכונות אפשרו לתושבים לחגוג סמוך לביתם והוסיפו לאווירה החגיגית בכל רחבי ירושלים.

זאת ועוד, אלפי מבקרים צפויים להגיע היום (ד', 22.4) למגדל דוד ולקחת חלק ב"מוזיאון חי", חוויה ייחודית שתביא את סיפורה של ירושלים דרך דמויות מפתח מהעבר, שיקומו לתחייה באמצעות שחקנים, נגנים ותלבושות תקופתיות. המבקרים ינועו בין תחנות הסיור במצודה ההיסטורית וייחשפו לפסיפס האנושי העשיר שעיצב את פני העיר לאורך אלפי שנים, מימי דוד המלך ועד העת החדשה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ירושלים הוכיחה גם השנה את עוצמתה - עיר שיודעת לחגוג, לשמוח ולהוביל גם בתקופות מורכבות. כבר מהרגע הראשון קיבלנו החלטה ברורה לקיים את חגיגות יום העצמאות, והיום אנחנו רואים את התוצאה עם למעלה מ-150 אלף חוגגים, שמחה גדולה ואחדות מרגשת ברחבי העיר. כדי להבטיח את שלום הציבור בוטלו שני מופעים, אבל יהיו עוד הזדמנויות רבות לחגוג בעתיד וליהנות ממופעי אמנים מובילים ומגוונים. ירושלים תמשיך להיות בית של שמחה ומגדלור של חוסן ותקווה לכל אזרחי ישראל."