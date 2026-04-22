שידור חי ומרגש מישיבת בית אל: תפילה חגיגית, סעודה וריקודים לציון יום העצמאות, בהשתתפות ראש הישיבה הרב זלמן מלמד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומשיא המשואה הרב אבי זרביב.

מדליק המשואה הדיין הרב אברהם זרביב עשה 'שידור חוזר' עם תוספות חשובות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אמר: "יש ביקורת אם צריך להתחשב בארה"ב, אך חשוב לומר: מאז ימי שלמה לא הייתה עצמאות כמו שיש היום, וצמה כמו שיש היום למדינת ישראל לא הייתה מעולם לא היה ריכוז תורה כמו שיש היום במדינת ישראל. יש לנו הערות והיינו רוצים לראות התקדמות בבתי מדרש מסוימים".