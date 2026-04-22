עשרות פעילים מתנועת "חלוצי הבשן" פרצו בצהריים (רביעי) את גדר הגבול הישן עם סוריה סמוך למג'דל שמס, ונכנסו לאזור הכפר חאדר שלמרגלות החרמון.

בתיעוד מהזירה בשטח אזור החיץ שנמצא בשליטה ישראלית נראו הפעילים מניפים את דגל ישראל מול חיילים שעומדים מן הצד. בהמשך, כוחות צה"ל עצרו אותם והעבירו אותם לטיפול המשטרה.

"בלי התיישבות אזרחית, גם האחיזה הצבאית לא תחזיק לאורך זמן. אנחנו פה עד שיאפשרו למשפחות הגרעין של תנועת 'חלוצי הבשן' להיכנס ולגור כאן. עזרו להם ולכולנו", הצהירו הפעילים.

בצה"ל גינו את הפעילים, ומדובר צה"ל נמסר אחרי המקרה: "לפני זמן קצר, כ-40 אזרחים ישראלים התקהלו בסמוך לגדר הגבול עם סוריה. לאחר מספר דקות, הם חצו את הגדר והתרחקו מאות מטרים לתוך שטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה החזיר את כלל האזרחים לשטח הארץ ועצר אותם בנקודה. האזרחים שנעצרו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".