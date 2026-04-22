מאות בני אדם מכל רחבי הארץ מתכנסים בשעה זו באזור מוזיאון המים והביטחון (ניר עם), לקראת יציאתה של צעדת העצמאות שתתקיים תחת הכותרת "עם ישראל חוזר לעזה".

השטח מתמלא בהמוני משפחות, צעירים ופעילי התיישבות, המבקשים להעביר ביום העצמאות מסר נחרץ של עמידה איתנה ודרישה לחידוש האחיזה היהודית בחבל עזה.

לצד הציבור הרחב הגיעו גם אישי ציבור, רבנים ולוחמים שנמצאים בין סבבים ברצועה. המשתתפים מדגישים כי הקמת יישובים יהודיים היא המענה הביטחוני והציוני המתבקש, וכי הצעדה היום נועדה להבהיר שהדרישה להתיישבות היא הבסיס לתמונת הניצחון של עם ישראל.

"יש כאן תחושת שליחות היסטורית", אומרים פעילי התיישבות שנמצאים בנקודת הכינוס. "הציבור הגיע בהמוניו כדי לומר בקול צלול שחזרה הביתה לחבל עזה היא המשימה הלאומית של הדור שלנו. אנחנו לא רק חוגגים עצמאות, אנחנו דורשים את מימוש החזון הציוני".

הצעדה, שתצא בדקות הקרובות לכיוון מצפה ניסנית המשקיף אל מרחבי צפון הרצועה, צפויה להסתיים בתצפית עוצמתית על יישובי חבל עזה. האירוע מתקיים בהובלת תנועת נחלה ובשיתוף פעולה רחב של ארגוני ימין רבים ותנועות התיישבות, המייצגים קהלים מגוונים מכל רחבי הארץ ומאוחדים סביב הדרישה להתיישבות מיידית בחבל עזה.