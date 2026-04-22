הסערה סביב הסרטון המשפיל. ארגון "אמת ליעקב בישראל" שלח לכתבת חדשות 12 ענבר טויזר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בטענה ללשון הרע והסתה נגד לומדי התורה.

במכתב נטען כי טויזר ניצלה את הבמה הציבורית כדי "להפוך מעשה חסד יהודי נאצל למושא ללעג ולרדיפה תקשורתית". עוד נטען כי הצגת בחורי הישיבה כ"משתמטים" מהווה סילוף עובדות ופגיעה בציבור שלם.

בסיום המכתב נדרשת טויזר לפרסם התנצלות פומבית על השימוש במונח "השתמטות" כלפי לומדי תורה, וכן לחדול מפגיעה בפרטיותם. הארגון הבהיר כי אם הדרישות לא ייענו, יינקטו צעדים משפטיים ללא התראה נוספת.

נזכיר כי הסערה פרצה לאחר שהכתבת פרסמה סרטון שצולם מפתח ביתה ובו היא ובעלה מתעמרים בשני נערים חרדים בני פחות מ-18, שהגיעו למפתן דלתם כדי לבקש תרומה עבור 'הכנסת כלה'. התיעוד עורר זעם רב, בין היתר בשל העובדה שטויזר בחרה לפרסם את פניהם של הנערים ללא כל טשטוש. הביקורת החריפה ברשתות החברתיות הובילה לבסוף למחיקת הסרטון על ידי העיתונאית.

יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי פרסם הודעה בה כתב: "עם ישראל תמיד התאפיין בסימנים מיוחדים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. האירוע החמור שקרה היום אינו מסמל את עם ישראל, ולכן דווקא היום אנחנו חייבים לעשות את ההפך. להיות רחמנים וגומלי חסדים".

דרעי הכריז קבל עם ועולם: "אני תורם 1,000 ש"ח לאותה משפחה נזקקת עבור הכנסת כלה, וקורא לכל ידידיי ולכל עם ישראל לנהוג כן" וסיים, "עם ישראל חי".

גם עיתונאי 'הארץ' לשעבר חיים לוינסון הודיע "הסרט הזה מזעזע אותי. אם זה סיפור אמיתי ומישהו מכיר את הכלה הזו אשמח לחיבור לתת לה מתנה לחתונה", כתב.