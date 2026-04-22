נתונים שמפרסם משרד האוצר לרגל יום העצמאות, חושפים את עוצמת הכלכלה הישראלית, באופן בולט אל מול מדינות ה-OECD.

הנתונים מציירים תמונה של משק חזק, דינמי ועמיד שזינק בשנה האחרונה בכמה פרמטרים חשובים, למרות האתגרים הגיאופוליטיים.

​אחד הנתונים הבולטים נוגע לתוצר המקומי הגולמי לנפש. ישראל מדורגת כיום בין 20 המדינות המובילות בעולם, עם תוצר לנפש של כ-54,177 דולר. מדובר בנתון המציב את ישראל מעל מעצמות אירופיות ותיקות כמו בריטניה (52,637 דולר) וצרפת (46,150 דולר).

הנתונים המלאים

​ענף ההייטק ממשיך להוות את עמוד השדרה של הכלכלה: כ-68% מהייצוא הישראלי מבוסס על שירותים ומוצרי הייטק. למרות שרק כ-10% מהמועסקים עובדים בענף, הוא אחראי על למעלה מ-30% מהכנסות המדינה ממסים.

בהיקף ​גיוסי הון ישראל שומרת על מעמדה כמעצמת סטארט-אפ ומדורגת חמישית בעולם. בנוסף, ​לאחר תקופה של תנודתיות בשנים 2023-2024, שנת 2025 סימנה תפנית שמצביעה על התאוששות חדה וזינוק בהשקעות הזרות לרמות שיא, עדות לאמון המחודש של משקיעים בינלאומיים ביציבות המשק הישראלי לטווח ארוך.

​השקל מפגין עוצמה יוצאת דופן והוא בין שלושת המטבעות שהתחזקו ביותר מול הדולר בתקופה האחרונה.

כמו כן, הביקוש לאגרות חוב ממשלתיות בשווקים הבינלאומיים גבוה פי שישה מההיצע שהמדינה מברשת לגייס, כאשר זו אינדיקציה מובהקת לביטחון השווקים ביכולת החזר החוב וביציבות של מדינת ישראל.

במשרד האוצר מציינים כי שיעור האבטלה אפסי והוא נמוך פי שניים מממוצע מדינות ה-OECD.

​היקף הצריכה הפרטית הנמדדת ברכישות בכרטיסי אשראי שובר שיאים, מה שמעיד על עמידות משקי הבית וביקוש מקומי יציב.

​ישראל נחשבת למעצמת מים עם מעל 80% השבה, ו75% מים מותפלים מהים וגם נהנית ממחירי חשמל זולים ביחס לאירופה, הודות לשימוש במאגרי הגז הטבעי.

​למרות אי-הוודאות המובנית באזור ואתגריה הביטחוניים והחברתיים של מדינת ישראל, בשנתה ה-78 יכולה מדינת היהודים להיות שבעת רצון מנתוניה המציבים אותה בחוד הכלכלה העולמית.