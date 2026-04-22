רגעים ספורים לפני כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפו, השלים צוות הקרב החטיבתי 769 תחת פיקוד אוגדה 91 ובשיתוף חיל האוויר, מבצע ממוקד ועוצמתי בכפר דבין שבלבנון.

הכוחות פעלו בעומק של כ-12 קילומטרים מהגבול, במטרה להסיר איומים מיידיים ולפגוע בתשתיות הטרור של חיזבאללה רגע לפני עצירת הלחימה.

במהלך המבצע, פשטו כוחות גדוד "צבר" על מתחם היערכות של ארגון הטרור בכפר, לאחר שזוהו בו פעילות מחבלים ענפה ואינדיקציות מודיעיניות לניסיונות הוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה.

הלוחמים בשטח, בגיבוי הדוק של חיל האוויר, הצליחו להפתיע את המערך של חיזבאללה ולנטרל את התשתיות שהיו מוכנות לפעולה.

במהלך הלחימה הותקפו יותר מ-70 מטרות טרור וחוסלו למעלה מ-20 מחבלים, חלקם בחילופי אש מטווח קצר בקרבות פנים אל פנים וחלקם באמצעות תקיפות מדויקות מהאוויר.

בצה"ל מציינים כי המבצע נועד להבטיח כי כוחות חיזבאללה לא יוכלו לנצל את רגעי המעבר להפסקת האש לצורך פגיעה בכוחותינו.