דובר משרד החוץ האיראני, אסמעיל בקאיי, אישר היום (רביעי) כי איראן מקבלת את הצעתו של הנשיא דונלד טראמפ להאריך את הפסקת האש הקיימת.

עם זאת, בקאיי בחר לשמור על טון ביקורתי כלפי הממשל האמריקני וטען כי "האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם", תוך שהוא מציין כי טרם התקבלה החלטה סופית בטהרן האם להשתתף בסבב שיחות המשא ומתן הבא.

הנשיא טראמפ ציין אחר הצהריים כי ייתכן שסבב נוסף של המשא ומתן עם איראן ייערך בימים הקרובים. במקביל, בכיר בבית הלבן ציין, כי הארכת הפסקת האש מוגבלת בזמן לטווח של בין שלושה לחמישה ימים ועל איראן לפעול במהירות לפני שסבלנותו של הנשיא תסתיים.

על פי דיווחים בארה"ב, החלטתו של טראמפ להאריך את הפסקת האש הגיעה לאחר פנייה מצד ההנהגה הפקיסטנית - הרמטכ"ל עאסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף.

השניים ביקשו לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות האיראניות לשיחות באסלאמאבאד, בנימוק שממשלת איראן נמצאת במצב של "פיצול פנימי" המקשה על גיבוש עמדה אחידה.

טראמפ נעתר לבקשה, אך הבהיר כי הסגר הימי ההדוק על איראן יימשך במלוא עוזו וכי הצבא האמריקני נותר בכוננות עליונה עד להגשת "הצעה מאוחדת" מצד האייתוללות.

במסרים ישירים ולוחמניים שפרסם, חשף טראמפ את הערכתו לגבי המניעים הכלכליים של איראן. הנשיא טען כי טהרן נואשת להשאיר את מצר הורמוז פתוח, שכן הוא מניב לה הכנסות של כ-500 מיליון דולר ביום מעמלות מעבר. לדבריו, האיומים האיראניים לסגור את המצר הם "פעולת תדמית" בלבד, שנועדה להסוות את העובדה שארצות הברית כבר הטילה עליה מצור ימי אפקטיבי.

"אם נסיר את המצור הימי, לעולם לא תהיה עסקה", כתב טראמפ והוסיף איום מפורש: "הדרך היחידה להגיע לעסקה ללא מצור היא אם נפציץ את כל המדינה, כולל את מנהיגיה".