ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד) התייחס הבוקר בראיון לשורת נושאים המעסיקים את החברה הישראלית, כאשר במרכז דבריו עמד מסר האחדות.

"הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו מאוחדים, לא משנה אם מסכימים או לא, עדיף להיות מאוחדים", אמר בפתח דבריו בראיון שהעניק לרדיו 'קול חי'.

בדבריו הדגיש את חשיבות ההסתכלות הרחבה על מצבה של ישראל: "אתה רואה את המקום שאנחנו נמצאים בו מול מיליוני מוסלמים סביבנו שרוצים להרוס אותנו ולרצוח אותנו. אנחנו עדיין עומדים על רגלינו אחרי 7 באוקטובר".

לדבריו, הישרדות המדינה אינה מובנת מאליה, והוא רואה בכך ביטוי להשגחה עליונה.

ואטורי שיתף גם בחוויה האישית שלו כאב ללוחמים, וציין כי בניו משרתים בצבא, חלקם בזירות פעילות. הוא תיאר את המתח בבית ואת הציפייה לשיחות טלפון מהחזית, ואמר: "חשוב שילמדו תורה למען הבן שלי שנמצא בפנים".

בסיום הראיון חזר למסר המרכזי שלו: "יש צבאות השם לישראל, ויש צה"ל, צבא ההגנה לישראל, וזה ביחד, חייב להיות ביחד".

לדבריו, רק דרך חיבור בין כל חלקי העם ניתן להתמודד עם האתגרים ולהבטיח עתיד יציב למדינה.