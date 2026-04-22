תחקיר מקיף שפרסם עיתון "הטלגרף" הבריטי חשף רשת אפליה נרחבת בשוק הדיור בלונדון, כאשר בעלי דירות מפרסמים מודעות השכרה המיועדות אך ורק למוסלמים - בהפרה בוטה של חוק השוויון הבריטי.

המודעות, המתפרסמות בפלטפורמות מקוונות פופולריות כמו פייסבוק, טלגרם ו-Gumtree, אינן מסתירות את כוונתן.

הן דורשות במפורש שוכרים המקיימים אורח חיים דתי מחמיר - ללא עישון ואלכוהול - ולעיתים אף מציבות דרישה לשליטה בשפות ספציפיות כמו פנג'אבי וגוג'ראטי.

התופעה תועדה ברובעים מרכזיים רבים בבירה הבריטית, ביניהם אילפורד, ניוהאם, ברקינג, וולת'מסטו והארו. במסגרת התחקיר, עיתונאים שהתחזו לשוכרים לא-מוסלמים ניסו להתעניין בחדרים בעלות של 450 עד 850 ליש"ט בחודש.

התגובות שקיבלו עם היוודע זהותם נעו בין סירוב מנומס לעוינות גלויה, כולל ניתוק שיחות טלפון בליווי קריאות "תסתלקו מפה".

המודעות המפלות פועלות בגלוי מבלי להסתיר דבר. בפייסבוק קיימות קבוצות עם שמות מפורשים כגון "השכרת חדרים בלונדון למוסלמים", וחברות נדל"ן מבוססות כמו Roshan Properties פרסמו עשרות מודעות בעלות העדפה זהה.

למרות שפייסבוק מיהרה להסיר את עמוד החברה בעקבות פניית העיתון, התופעה ממשיכה לשגשג ברשתות החברתיות השונות.

החוק הבריטי אוסר במפורש על בעלי דירות וסוכנויות נדל"ן להפלות שוכרים על רקע דת, גזע או מוצא אתני, אך למעשה נראה כי האכיפה מתקשה להדביק את היקף התופעה המתרחשת ברשת.