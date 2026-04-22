משטרת ישראל הודיעה היום (רביעי) לוועדת החמישה המנהלת את ציון הרשב"י כי בשלב זה לא יינתן אישור לקיום הילולת ל"ג בעומר, עקב עיכובים חמורים בעבודות הבטיחות באתר.

במכתב חריג ששלחה משטרת מחוז צפון מתוארת תמונה מדאיגה: חברות הפקה וקבלני תשתיות מנועים מלהיכנס לשטח, ועבודות קריטיות טרם בוצעו.

בין העבודות: הקמת גדרות, סלילת נתיבי פינוי, הקמת תשתיות כיבוי והתקנת מערכות בטיחות - כולן הכרחיות לקראת אירוע שצפוי למשוך מאות אלפי מתפללים.

"ללא עבודות אלו, האירוע לא יאושר", נכתב במכתב. המשטרה הוסיפה אזהרה חריפה: האחריות לכל פגיעה בנפש שתתרחש עקב היעדר הכנה נאותה תוטל על חברי הוועדה אישית.

הוועדה דחתה את הטענות. מנהלה, אורי ויזובסקי, השיב במכתב נגדי כי משרד ירושלים ומורשת הוא האחראי הבלעדי על ההילולה והוועדה פנתה אליו לפני 10 ימים ללא מענה. "אין מצידנו מניעה לכניסת גורמי מקצוע. העיכוב אצל המשרד", כתב.