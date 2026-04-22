בבנייני האומה בירושלים נערך הערב (רביעי) טקס הענקת פרס ישראל במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר החינוך יואב קיש, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית וראש העיר ירושלים משה ליאון ובהשתתפות הזוכים ובני משפחותיהם. הזוכים בפרס ישראל לשנת תשפ"ו: אומנות הקולנוע: גבי עמרני

אומנות פלסטית: יעקב אגם

חקר מדעי הניהול: מיכה פופר

חקר מדעי החיים: שולמית מיכאלי גולדברג

חקר מדעי כדור הארץ: מרים בר-מטיוס

חקר המתמטיקה: בנימין וייס

חקר הכימיה: רשף טנא

חקר לשונות היהודים וספרויותיהם: יוסף שיטרית

חקר ההיסטוריה הכללית: בילי מלמן

מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה: עירית אורן גונדרס, שנטל בלזברג, אברהם ריבקיינד

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בקרב מנהיגות צעירה: עדי אלטשולר

תרומה מיוחדת למען העם היהודי: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

