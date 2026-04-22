השייח' עכרמה סברי, ראש המועצה האיסלאמית העליונה בירושלים, אומר כי ישראל וארגונים "קיצוניים" מנצלים את החגים כדי לפגוע במסגד אל-אקצא ולכפות מציאות חדשה בהר הבית.

בראיון לאתר החדשות הפלסטיני "ספא" כינה סברי את ביקור היהודים בהר הבית ביום העצמאות "פריצה לרחבות מסגד אל-אקצא" וחילול קדושת המסגד באמצעות עריכת פולחן דתי, השתחוויות, ריקודים והנפת דגלי מדינת ישראל.

סברי ציין כי ביקור יהודים בהר הבית מהווה "פגיעה והתגרות ברגשות המוסלמים ובקדושת מסגד אל-אקצא". בהקשר זה הדגיש כי כל הצעדים שנוקטת ישראל באתר לא יקנו לה כל זכות, משום שלמוסלמים, לדבריו, יש זכות נצחית במסגד אל-אקצא שניתנה להם על ידי בורא העולם.

לדבריו, בתקופה האחרונה חלה התגברות חסרת תקדים ב"הסתה" של ארגוני הר הבית נגד מסגד אל-אקצא, לרבות טענות על כוונה להרוס את כיפת הסלע כדי לבנות על חורבותיה את בית המקדש. סברי האשים את ממשלת ישראל בתמיכה ובעידוד פומבי של ארגונים אלה כדי שיוציאו לפועל את תוכניותיהם נגד מסגד אל-אקצא.

מחוז ירושלים של הרשות הפלסטינית מסר בהודעה רשמית כי במהלך יום העצמאות ביקרו בהר הבית 508 יהודים, שתוארו כ"קולוניאליסטים", אשר קיימו פולחן דתי "פרובוקטיבי" סמוך לשער הרחמים וכיפת הסלע.

בהודעה הואשמה ממשלת ישראל בחתירה למחוק את הריבונות האיסלאמית במסגד אל-אקצא במסגרת מדיניות מכוונת לייהוד המקום ולכפיית הנרטיב הציוני.