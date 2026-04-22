מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מדווח על סיכול ניסיון של "משתפי פעולה" עם ישראל לפרוץ לבית החולים "שוהדא אל-אקצא" בדיר אל-בלח כדי לחטוף פצועים המאושפזים בו ולהעבירם לידי ישראל.

בהודעה שפרסם, טוען מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, כי הפעולה תוכננה בהוראה ישירה של המודיעין הישראלי שהבטיח סיוע מכלי טיס במהלך ביצוע הפעולה.

עוד נמסר, כי מנגנון ביטחון הפנים עצר משתף פעולה עם ישראל שהודה בצילום חדרי הפצועים בבית החולים עבור המודיעין הישראלי, ומעצרו הביא לסיכול הפעולה המתוכננת.

ההודעה האשימה את ישראל בחתירה לפגוע במשא ומתן על יישום הסכם הפסקת האש כדי לחזור לפעולה צבאית ברצועת עזה.