עימות חריף ברשת X בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין האסטרטג רונן צור מצית מחדש את הדיון הציבורי סביב גבולות האחריות, חופש הביטוי ותפקוד מערכות האכיפה.

הסערה החלה לאחר שצור פרסם ציוץ שבו טען כי בכוונתו לחשוף התכתבות עם משתמש פעיל, שלדבריו מציג עצמו כחייל של בן גביר ומביע נכונות לבצע מעשי רצח באזרחים אם יקבל לכך הוראה. עוד ציין צור כי המשטרה מודעת למידע, ולכן, לטענתו, אין צורך בהגשת תלונה רשמית. לדבריו, תחושות בדבר קיומה של "מחתרת" הפועלת בעידוד גורמי אכיפה מרחפות מזה זמן - וכעת, כך הבהיר, הדברים עתידים להיחשף בגלוי.

בתגובה חריפה ומיידית, דרש בן גביר מצור להסיר את הפרסום או לנסחו מחדש בתוך שעה, תוך שהוא מזהיר מפני נקיטת צעדים משפטיים נוספים. "יש לך שעה למחוק את הציוץ או לנסח מחדש ואחרת עוד תביעה תשב על שולחנך בהמשך לתביעה הקודמת ואני לא משחק", כתב.

בהמשך דבריו דחה בן גביר מכל וכל את הטענות, והדגיש כי אין כל קשר בינו לבין אותם גורמים. "לא כל טמבל שמאיים לרצוח, אם זה נכון, מכיר את בן גביר, ודאי שלא שליח שלי. לגבי עבודת המשטרה אתה מבלבל: הרי אתה הזה שצווח שאני לא צריך להתערב פתאום אתה שואל מדוע אני לא מעורב?", הוסיף.

צור, מצדו, לא נשאר אדיש והשיב בנחרצות, תוך שהוא מותח ביקורת על תגובת השר. "אתה ממש היסטרי בשביל שר לבטחון לאומי. איפה כתוב שהוא מכיר אותך או שליח שלך? כתוב מדויק שהוא!! טוען שהוא חייל שלך ולא יוחסה לך שום היכרות איתו", כתב. עוד טען כי משעה שהמידע הובא לידיעת השר, מוטלת עליו החובה להעבירו לטיפול גורמי האכיפה, מבלי שהדבר ייחשב להתערבות פסולה.

בהמשך הרחיב צור את ביקורתו, והעלה טענות באשר לאכיפה בררנית. לדבריו, קיימות עשרות ואף מאות קריאות ברשת לפגיעה במתנגדי הממשלה שלא זוכות למענה הולם, בעוד מקרים אחרים - ובהם מחאות שקטות - נענים ביד קשה מצד המשטרה. "יש לך הסבר למה זה קורה? בכל זאת אתה שר די דומיננטי שמאוד מקפיד לדרוש יחס תקיף נגד מחאות", סיכם.