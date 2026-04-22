לאחר ההנפה של דגל ישראל עם צלב קרס בפרלמנט הפולני מגיע מהלך הסתה נוסף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפולין.

חבר מפלגת "תקווה חדשה - הקונפדרציה", שגם התמודד לפרלמנט האירופי אך נכשל, פרסם פוסט מלא הסתה בדף הפייסבוק שלו לציון יום העצמאות ה-78 של ישראל.

בפוסט פרסם גרברצ'יק תמונה של נתניהו בדמות היטלר, עם השפם המפורסם של הצורר הנאצי, לצד כיתוב מזעזע המשווה את נתניהו להיטלר. "כיום, מדינה מתחילה לחגוג את עצמאותה, שנבנתה על הטרגדיה של מיליוני אנשים חפים מפשע. במשך 70 שנה הם רצחו, דיכאו, רדפו וגירשו. ובסופו של דבר, הם אלה שהופכים את עצמם לקורבנות. יש מדינה שמותר לה יותר מאחרות, משום שהיא מחזיקה את המעצמה הגדולה בעולם ברצועה. יש מדינה שקוראת לצבא שלה 'הצבא הכי הומני בעולם', למרות שהם רוצחים נשים וילדים.

המדינה הזו עדיין מגינה על עצמה באופן רשמי, למרות שהיא מרחיבה את שטחה כבר 70 שנה. ישראל היא מדינה פושעת. נתניהו הוא היטלר מודרני. עלינו להתייחס אליהם כבעלי ברית של בעלי בריתנו. לא יותר. עד שהם יענו על פשעיהם", כתב גרברצ'יק.

בימים האחרונים מלאות הרשתות החברתיות בפולין בהסתה פרועה כלפי ישראל ונתניהו, כאשר חבר הפרלמנט קונרד ברקוביץ' שהניף את דגל ישראל ועליו צלב קרב, ממשיך לתקוף את ישראל על "רצח העם", וכן את שגריר ארה"ב בפולין ואת שגרירות ישראל בוורשה שפרסמו נגדו תגובה חריפה.

כזכור, שר החוץ הפולני, רדוסלב שיקורסקי, פרסם פוסט שתקף בחריפות את חיילי צה"ל לאחר תקרית ניתוץ הפסל של ישו בלבנון על ידי חייל צה"ל, ואף טען כי "חיילי צה"ל הודו בביצוע פשעי מלחמה, ואף הרגו חטופים". בתגובה, ענה לו שר החוץ גדעון סער בפוסט תקיף בו טען כי "דבריך מעידים על בורות. במקום להטיף מוסר לאחרים, עדיף היה שתגנה את האקט האנטישמי שראינו בפרלמנט".

נתניהו בדמות היטלר צילום: צילום מסך, פייסבוק Tomasz Grabarczyk

