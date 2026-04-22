פעילות נחושה ומהירה של שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול הובילה הערב (רביעי) למעצרו של תושב מזרח ירושלים (42), בחשד שתכנן לבצע פיגוע בעיצומו של יום העצמאות.

המעצר התאפשר בזכות ערנות המשטרה וניטור פוסט ברשתות החברתיות, ממנו עלה חשד כבד לכוונותיו של החשוד לבצע פעילות חבלנית עוינת.

עם קבלת הדיווח אודות ההתבטאות המחשידה, פתחו כוחות הביטחון במבצע סריקות נרחב ומהיר ברחבי מזרח העיר. בתום תחקור וניטור טכנולוגי, אותר רכבו של החשוד והוא נעצר יחד עם אשתו שהייתה עמו. בחיפוש שנערך ברכב על ידי השוטרים, אותרו סכין וכלי תקיפה נוספים שעל פי החשד יועדו לשמש לביצוע הפיגוע.

החשוד הועבר להמשך חקירה במפלג תפקידים מיוחדים בימ"ר ירושלים, שם נבדקים קשריו והמניעים למעשה.