מספר סקרים חדשים שפורסמו בימים האחרונים מצביעים על צניחה באחוזי התמיכה בנשיא טראמפ, במספר נושאים חשובים.

סקר של סוכנות הידיעות "רויטרס" עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" העניק לטראמפ 36 אחוזים תמיכה בסה"כ בקרב המצביעים בארה"ב.

סקר נוסף של אתר Strength in Numbers העניק לנשיא האמריקאי 35 אחוזים תמיכה, בעוד בסקר של סוכנות הידיעות AP זכה טראמפ ב-33 אחוזי תמיכה בלבד. בסקר הזה גם טענו 70 אחוזים הנשאלים כי "הכלכלה האמריקאית במצב רע, וארה"ב הולכת בכיוון לא נכון". רק 30 אחוזים תמכו במדיניותו הכלכלית של הנשיא, ירידה מ-38 אחוזים בסקר קודם בחודש מרץ. רק 23 אחוזים היו מרוצים מהטיפול של הנשיא ביוקר המחיה, לעומת 76 אחוזים שהתנגדו.

בסקר של "רויטרס" נשאלו המשתתפים לגבי מדיניות ההגירה של טראמפ, והאם יצביעו בבחירות האמצע עבור מועמד שתומך במדיניות ההגירה הקשוחה של הנשיא. 52 אחוזים טענו כי לא יצביעו עבור מועמד כזה, לעומת 42 אחוזים שאמרו כי יתמכו במועמד המחזיק בדעותיו של טראמפ בנושאי הגירה.

סקר של רשת NBC מצא כי 37 אחוזים בלבד תומכים בנשיא טראמפ, לעומת 63 אחוזים שמתנגדים לו. המשתתפים גם נשאלו על המלחמה באיראן, ותפקודו של הנשיא האמריקאי. 67 אחוזים ענו כי הם לא מרוצים מהתנהלותו של טראמפ במלחמה עם איראן, לעומת 33 אחוזים בלבד שתמכו בו. 61 אחוזים אמרו כי ארה"ב לא צריכה לנקוט בפעולה צבאית נוספת באיראן.