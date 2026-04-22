מסמך מודיעין של צה"ל שנשלח בימים האחרונים בתפוצה מצומצמת ביותר לדרג המדיני חושף כי ארגון הטרור חמאס מצליח לנצל את הפסקת האש הנוכחית כדי להשתקם באופן משמעותי.

על פי המידע שפורסם בחדשות 12, הארגון פועל באופן שיטתי להסדרת ושיפור בניין הכוח שלו ברצועת עזה, תוך שהוא מנצל את המציאות המדינית המורכבת כדי למשוך זמן.

במסמך נכתב במפורש כי "חמאס מושך זמן ובינתיים מסדיר ומשפר את בניין הכוח שלו ברצועה, בהיבטי שיקום הזרוע הצבאית, גיוס פעילים מואץ, השתלטות על סחורות והפגנת ריבונות אזרחית ושלטונית בשטחים שהוא מחזיק".

אף על פי שהדו"ח מציין כי חמאס טרם הצליח לייצר "קפיצת מדרגה" טכנולוגית או מבצעית, התהליך ההדרגתי של שיקום היכולות מתקדם באופן עקבי ומדאיג.

גורמי ביטחון המעורים בפרטים טוענים כי ההתפתחויות בגזרות האחרות - בראשן העימותים מול איראן ולבנון - משרתות את האינטרס של חמאס.

לדבריהם, הקשב האמריקני מופנה כעת למוקדי מתיחות אחרים באזור, מה שמאפשר לחמאס להתחמק מעמידה בהתחייבויותיו כפי שנוסחו בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ. הארגון מנצל את הפרצות בהסכמים כדי לבסס מחדש את שליטתו האזרחית בשטח ולהשתלט על הסחורות ההומניטריות הנכנסות לרצועה.

בכירי מערכת הביטחון הביעו חשש כבד מהמשך המגמה וציינו כי המציאות הנוכחית עלולה לבטל את הישגי המלחמה.