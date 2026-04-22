הפצוע משחזר: עברתי לינץ׳, איבדתי הכרה באדיבות המצלם

נדב, תושב בנימין שנפצע היום (רביעי) מפגיעת אבנים שיידו לעברו פורעים ערבים ליד היישוב עפרה, שחזר ממיטתו בבית החולים שערי צדק את הדקות בהן הותקף.

"בצהריים טיילנו כמה חברים ליד היישוב עפרה. פתאום ערבים מגיעים אלינו ומתחילים בלינץ'. הם זורקים עלינו אבנים. גם אני חטפתי כמה אבנים. איבדתי את ההכרה ונפלתי על הרצפה מיד", סיפר הפצוע.

הוא העיד כי בתחילה הניסיונות של חבריו לחלץ אותו עלו בתוהו. "חברים שלי שבאו לנסות להוציא אותי משם חטפו גם הם אבנים. הערבים זורקים אבנים והם מגיעים ומתקרבים. מוציאים אותי משם, הביאו אותי לבית חולים ועכשיו אני נכנס לבדיקת סיטי ראש".

מוקדם יותר, פורעים ערבים תקפו וביצעו לינץ' בקבוצת מטיילים שעשו טיול מהיישוב עפרה לכיוון היישוב גבעת אסף. במקום היו מספר פצועים שרובם טופלו בזירה.

בארגון חוננו קראו לצה"ל ולמשטרה לעצור את כלל הפורעים ולמצות עימם את הדין.