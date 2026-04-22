לוחם ה-MMA רוח השם גורדון חזר ליישוב שילה, שבו גדל, והשיא משואה במסגרת אירועי יום העצמאות בפני התושבים.

במהלך הטקס נשא דברים והתייחס לקשר האישי שלו למקום ולתחושת השליחות שהוא מבקש להביא עמו.

בדבריו פנה לתושבים ואמר, "תושבי שילה, חג עצמאות שמח, האמת שאני קצת מרגיש לא הכי ראוי להדליק משואה שיש". הוא הוסיף כי הוא מוקף בגיבורים ולוחמים, וציין את המשמעות של חזרתו ליישוב שבו גדל.

בהמשך הדגיש את פועלו בזירה הבינלאומית. "לא היססתי להראות נוכחות ולהוכיח שאנחנו לא רק חזקים בצבא אלא בזירת האגרוף הבינלאומית".

בסיום נאומו התייחס לממד הרוחני ולזהותו האישית, ואמר כי הוא רואה בכך שליחות. "אני, רוח השם בחיינו בן עזריאל וחנינת ה', מתכבד להשיא משואה ה-78 של מדינת ישראל, בשמי בשם אהבת השם וכבודי ולכבוד הספורטאים בשילה המשלבים את עוצמת הגוף עם הרוח".