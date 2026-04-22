שופטי בג"ץ החליטו לקיים מחר (חמישי) ללא קהל את הדיון בעתירות הדורשות מהממשלה להקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר.

הם נימקו את החלטתם בכך שקיים חשש ממשי מהפרעות והתפרצויות שעלולות להקשות על ניהולו התקין של הדיון. כפיצוי על היעדר הקהל, הדיון יועבר בשידור חי.

ההחלטה מעוררת ביקורת חריפה מצד גורמים הטוענים כי מדובר ב"ניתוק מהעם". עו"ד איציק בונצל, שצפוי להתייצב בפני השופטים, תקף את המהלך וטען כי בבג"ץ "מפחדים מהעם ומכך שקולו של הציבור הכואב יחדור אל תוך היכל המשפט".

לדבריו, ריקון האולם מקהל והותרת הכניסה לעורכי הדין ונציגי תקשורת בלבד מדגישים את הפער הפיזי שבין השופטים לבין הציבור הישראלי.

בונצל צפוי לטעון בפני שבעת שופטי בג"ץ כי לבית המשפט אין כל סמכות חוקית להורות לממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שכן מדובר בהחלטה המצויה בליבת שיקול הדעת המדיני. לדעתו "השופטים לא יכולים להיות חוקרים ונחקרים".