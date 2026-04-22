הפגיעה בדנייפרו צילום: JRNU

במהלך מתקפה נרחבת הלילה (רביעי) שכללה שיגור נרחב של כטב"מים וטילים לעבר ערי אוקראינה, נפגע ביתו של הרב זעליג ברעז, מנהל הקהילה היהודית בדנייפרו ושליח חב"ד בעיר.

הפגיעה התרחשה כאשר כטב"ם "מתאבד" פגע בשטח פתוח סמוך מאוד למבנה המגורים. כתוצאה מעוצמת ההדף ומרסיסי היירוטים שבוצעו באזור, נגרם נזק כבד לבית המשפחה. חלונות הבית התנפצו לחלוטין, ורסיסים חדרו אל תוך החדרים. אחד מילדיו של הרב נפצע באורח קל מרסיסי זכוכית, קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ומצבו מוגדר טוב.

בתמונות מזירת האירוע נצפה מכתש קטן שנוצר מהפגיעה סמוך לבניין, עשן שעולה מהקרקע וחורים שפערו רסיסים בחלונות.

בתוך הבית, אדן חלון כוסה בשכבה עבה של זכוכיות מנופצות, עציצים נראו הפוכים וסידור תפילה המונח לצד רסיסים.

"זה היה נס גדול שהפציעה הסתיימה בצורה קלה כזו", מספרים בקהילה היהודית. "ההדף היה אדיר, כל הבית רעד. רסיסים וחלקי יירוט פגעו ישירות במבנה. הילד נפצע מזכוכיות וחייו ניצלו".

הרב ברעז נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעיר דנייפרו, והוא פועל תחת הרב הראשי במקום הרב שמואל קמניצקי. כמנהל הקהילה היהודית בדנייפרו, הוא מפעיל את אחד המרכזים היהודיים הגדולים בעולם - מרכז "מנורה". מאז פרוץ המלחמה, פועל הרב ברעז ללא הפסקה למען אלפי פליטים יהודים שהגיעו לעיר מאזורי הקרבות במזרח המדינה, ומפעיל מערך סיוע הומניטרי רחב היקף, יחד עם רשת חב"ד במדינה JRNU.

דנייפרו, המשמשת כצומת לוגיסטי ואסטרטגי חשוב עבור אוקראינה, סובלת בשבועות האחרונים מהפצצות תכופות. רק באחרונה דווח על מספר הרוגים ועשרות פצועים בעיר כתוצאה מפגיעות ישירות במבני מגורים ותשתיות. למרות הסכנה המתמדת, שלוחי חב"ד בעיר, ובהם הרב ברעז, ממשיכים לשהות במקום ולתחזק את חיי הקהילה והמוסדות היהודיים תחת אש.