תנועת 'עורי צפון', המאגדת משפחות ופעילים תושבי האזור, קיימה היום (רביעי) סיור מיוחד לאורך גבול הלבנון לרגל יום העצמאות.

על רקע הפסקת האש הזמנית השוררת בגזרה, ביקשו הפעילים להציב דרישה נחרצת בפני הדרג המדיני לשינוי יסודי של תפיסת הביטחון בצפון, הכוללת הקמת התיישבות יהודית קבועה מעבר לקו הגבול.

במהלך הסיור הסבירו ראשי התנועה כי הקמת יישובים בדרום לבנון, אזור אותו הם מגדירים כחלק מארץ ישראל ההיסטורית, היא הדרך היחידה להבטיח ביטחון ארוך טווח ליישובי הגליל.

לדבריהם, התיישבות כזו תהווה "חגורת ביטחון אזרחית" שתמנע את התבססות ארגוני הטרור ותחזק את הריבונות הישראלית באופן אסטרטגי. "הפעילות נועדה להעביר מסר ברור למקבלי ההחלטות - לא חוזרים למציאות של איום מתמיד על הצפון", הבהירו המשתתפים.

האירוע קיבל תפנית כאשר שני רכבים ובהם משפחות מהתנועה חצו את קו הגבול ונכנסו לתוך שטח לבנון. בעקבות המעשה, עוכבו המשפחות על ידי כוחות הביטחון.

בתנועת 'עורי צפון' הגיבו לעיכוב בטענה כי הפעילות לא הפריעה לכוחות הצבא הפועלים בשטח וכי מדובר בצעד מחאתי שנועד להמחיש את הצורך בשליטה ישראלית מלאה במרחב: "הפעילות נועדה להעביר מסר ברור - לא חוזרים למציאות של איום מתמיד".