הערכה צבאית פסימית שהוצגה אמש לחברי הקונגרס האמריקני מעוררת סערה פוליטית וכלכלית בוושינגטון.

על פי דיווח ב"וושינגטון פוסט", בכירים בפנטגון העריכו בפני ועדת הכוחות המזוינים כי מבצע לניקוי מצר הורמוז ממוקשים ימיים עשוי להימשך לפחות חצי שנה.

המשמעות המיידית היא שחתימת הסכם או הפסקת אש לא תביא לפתיחה מיידית של נתיב הסחר הקריטי, שכן הפנטגון קבע כי לא ניתן יהיה להתחיל במלאכת הפינוי המסוכנת לפני סיום המלחמה עם איראן באופן מוחלט.

במהלך התדרוך המסווג נחשף כי איראן הציבה לפחות 20 מוקשים ימיים, ואולי אף יותר, באזור המצר.

המחוקקים האמריקנים הגיבו בייאוש לנתונים, בעיקר בשל ההשלכות הפוליטיות הפנים-אמריקניות: ההערכה היא שמחירי הדלק בארה"ב יישארו גבוהים באופן חריג לאורך כל חודשי הפינוי, תקופה החופפת לבחירות האמצע לקונגרס.

מצב זה מעמיד בסכנה ממשית את הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, שכן יוקר המחיה צפוי להפוך לנושא המרכזי בעיני הבוחרים.

הדיווח מצטרף להערכות של גורמים אחרים בארצות הברית, הטוענים כי כשירותה הצבאית של איראן גבוהה משמעותית מכפי שהציג הפנטגון בתחילת המערכה.