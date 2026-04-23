יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, מאשים בשיחה סגורה כי גדי איזנקוט ואנשיו "ניסו לחסל אותו פוליטית" בזמן ששירת במילואים והיה מנוע מלהגיב לדברים שנאמרו עליו.

בכאן רשת ב' פורסמו דבריו של הנדל בכנס פעילים לפיהם התאכזב מאיזנקוט ומדרך הפעולה של רונן מנליס, שעובד עם הרמטכ"ל לשעבר, ו"תדרך את כל העולם ואשתו שאני פרוקסי של נתניהו".

הנדל האשים עוד כי יו"ר "ישראל ביתנו" ח"כ אביגדור ליברמן משקר במצח נחושה ואומר גם הוא ש"הנדל הוא שלוחה של נתניהו".

הוא הוסיף כי גוש האופוזיציה "לא מתעסק בלהציע חלופה, אלא בלתקוף אחד את השני" וכן כי מכיוון שהם מרגישים שהנדל הוא "עצם בגרון" מנסים להעלים אותו "אבל זה לא עובד להם".

לדבריו "בסופו של דבר - הגוש הזה תמיד מביא תוצאה גרועה".