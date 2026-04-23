ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד הרב אייל ציונוב, שמסתובב עם גלימת ומצנפת הראשון לציון בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל.

בעיצומו של טקס המשואות שהתקיים בהר הרצל התמקדה מצלמת השידור ברב ציונוב והסערה החלה. אנשים רבים ניגשו לרב לקבל את ברכתו מתוך הבנה כי מדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל.

מסביבת הרב נמסר: "לא מדובר במתחזה וכבוד הרב לא מציג עצמו כראשון לציון או רב ראשי לישראל. מדובר בתלמיד חכם מובהק השולט בש"ס ופוסקים. כבוד הרב מרגיש קדושה ורוממות בלבישת גלימת הקודש וזו זכותו המלאה. אנו מצירים על כך אם זה מפריע לרבנים אחרים."