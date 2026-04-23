תיעוד: לוחמי חטיבה 300 עצרו מחבל מכוח רדואן בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

לוחמי חטיבת החשמונאים החרדים, הפועלים בדרום לבנון כחלק מהמאמץ לטיהור מרחב הגבול מתשתיות טרור, עצרו אתמול (רביעי) מחבל מכוח רדואן - יחידת העילית של חיזבאללה.

הכוחות, שנמצאים בפעילות ממושכת דרומית לקו ההגנה הקדמי, זיהו את המחבל בעודו מתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.

זמן קצר לאחר זיהוי המחבל על ידי לוחמי החטיבה, ובעקבות הלחץ המבצעי הכבד שהפעילו כוחות צה"ל במרחב להשמדת תשתיות הטרור, בחר המחבל להיכנע.

הוא נעצר על ידי הכוחות בשטח והועבר באופן מיידי להמשך חקירה ביחידה 504 של אגף המודיעין.