במהלך נאומו בטקס פרס ישראל ריגש שר החינוך יואב קיש את הקהל והצופים כשסיפר על בנו מתן ז"ל שהתמודד במשך שנים עם מחלה גנטית נדירה.

השר קיש סיפר בדמעות על בנו והתרגש להודות באופן אישי לכלת פרס ישראל עדי אלטשולר שהקימה את תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' שבה היה חניך בנו.

"מתן, בני זכרונו לברכה, היה ילד מופלא, ילד מיוחד", אמר השר קיש, "בגיל שנה אובחנה אצלו מחלה גנטית נדירה שלא אפשרה לו חיים רגילים".

"רגע האבחון היה מכה קשה שטלטלה את עולמנו", המשיך ושיתף בהתרגשות שר החינוך, "הכאב הגדול ביותר היה על כל מה שהבנתי שלא יחווה לעולם, הוא לא ילך, לא תהיה לו בת זוג, לא יקים משפחה".

"מתן לימד אותי שיעור לחיים", הוסיף קיש, "הכאב הזה היה הכאב שלי לא שלו. למרות הקושי מתן היה ילד שמח ומאושר, הוא אהב לצחוק ואהב אנשים. למרות שלא הוציא מילה מפיו כל חייו הוא ידע לתקשר".