השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי יאשר את קידומה של סנ"צ רותי האוסליך לדרגת ניצב משנה.

"לאור הערות בית המשפט במהלך הדיון ביחס למשקל הטענות שעלו כנגד העותרת אל מול הרף המנהלי הנוגע למינויים - השר לביטחון לאומי שקל את הדברים מחדש והקידום ייחתם לאחר יום העצמאות", נכתב בהודעתו של השר.

במכתב רשמי ששלח השר בן-גביר ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה ביום שלישי האחרון, הודיע כי בכוונתו לאשר את הדרגה, אך בטרם יעשה זאת ברצונו לקבל חוות דעת על נושאים שעלו בנוגע להתנהלותה בוועדות הכנסת. המשנים ליועמ"שית גיל לימון ושרון אפק הודיעו לשר בן גביר כי רשמו את כוונתו לחתום על דרגת נצ"מ להאוסליך וכי לעמדתם אין בסיס לטענות שעלו בעתירה.

ביום חמישי שעבר נענה השר להצעת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים תמר בר והודיע כי ישקול מחדש את החלטתו לעכב את קידומה של סנ"צ רותי האוסליך.