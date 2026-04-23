בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דן הבוקר (חמישי) בהרכב מורחב של שבעה שופטים בעתירות הדורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת כשלי שבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

השופטים שיכריעו בעתירות הם המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, דוד מינץ, יעל וילנר, עפר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר. לדיון נכנסו מספר מצומצם של משפחות שכולות: איציק בונצל, איציק פיטוסי, איל אשל ויזהר שי. בדיון משתתפים חברי הכנסת טלי גוטליב ואריאל קלנר.

השופטים יידרשו להכריע אם להפוך את הצו הזמני שהוציאו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לצו מוחלט.

הדיון, שהתקיים בנוכחות משפחות שכולות וחברי כנסת, נקטע בדרמטיות לאחר שמוחים ניסו להתפרץ לאולם, מה שאילץ את המאבטחים לפנות את השופטים זמנית. כעבור חצי שנה המשיך הדיון.

בתחילת הדיון פנה השופט סולברג, סגן נשיא העליון, לנציג הממשלה עו"ד מיכאל ראבילו: "אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית לשיטתכם. אז מה כן. לא ראינו שום דבר". ראבלו השיב: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם".

ראבילו ציין "מה שמבקשים העותרים - אין לו תקדים לא בארץ ולא בעולם. הקמת ועדת חקירה היא דבר מהותי בתוך הסמכות של הראשות המבצעת. בזמנו הורו לממשלה לדון בנושא, הממשלה דנה והחליטה לא להקים ועדת חקירה. אז מה מבקשים העותרים, שכבודכם תהיו במקום הממשלה?".

השופטת וילנר הגיבה לנציג הממשלה: "אם ה-7.10 לא המקרה החריג שנתערב, אז מה כן?". השופט גרוסקופף: "יש פה ממשלה שיש נושא שלא נוח לה לעסוק בו ולכן היא מחליטה שלא לחקור אותו, ושמידע לגביו לא יהיה מונח בפני הציבור כשהוא בא לבחירות. האם זה לא נושא שביהמ"ש צריך להיות מוסמך להתערב בו כדי להניח בפני הציבור מידע שלם, כדי לגבש עמדה פוליטית?".

‏השופט מינץ העיר, "אדוני אמר לנו בשעתו שחייבים להקים ועדת החקירה השאלה איזו וועדה. אם נניח הממשלה תחליט בסופו של דבר החלטנו שלא להקים ועדת חקירה לא מסוג זה ולא מסוג זה. גם במצב כזה אין לבית המשפט סמכות?". ‏ראבילו השיב "כן. הממשלה יכולה לומר אחרי שחשבתי שצריך להקים החלטתי שלא. זו החלטה של נבחרי הציבור".

השופטת ‏וילנר הקשתה שוב "גם אם יתרחש אסון שמעורב בו אח של אחד השרים והממשלה מחליטה שלא להקים כשיש ניגוד עניינים מובהק. לבית המשפט לא יהיה מקום להתערב?". ‏ראבילו השיב "נכון".

במהלך הדיון התפרצו משפחות שכולות בכאב גדול, חלקן דרשו גם לחקור את שופטי בג"ץ על התנהלותם בכל השנים שקדמו לטבח.

השופט סולברג הגיב "הכאב הוא נורא ואנחנו שותפים לכאב". האב השכול איציק בונצל אמר לשופטים "לא די לומר שהכאב הוא נורא עורכי הדין לא יודעים להעביר את הכאב והאמת שלנו. יש ניגוד עניינים של בית המשפט שיש לו חלק בטבח ה7 באוקטובר. תאפשרו למשפחות השכולות להגיד את הדברים".

לאחר שנשאל שוב ושוב הבהיר נציג הממשלה עו"ד ראבילו "הזמן להקים ועדה הוא אחרי שננצח בכל החזיתות". השופטת וילנר הופתעה: "עמדתך היא דרמה, זו הטלת פצצה בעיניי".

צילום: ערוץ 7

