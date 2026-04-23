שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הממונה על הילולת רבי שמעון בר יוחאי, פנה הבוקר למשטרת ישראל בדרישה להפעיל סמכויותיה ולאפשר את המשך עבודות ההיערכות לל"ג בעומר.

הפניה מגיעה לאחר שמשטרת ישראל הודיעה היום (רביעי) לוועדת החמישה כי בשלב זה לא יינתן אישור לקיום ההילולה, עקב עיכובים חמורים בעבודות הבטיחות באתר.

במכתב ששלחה משטרת מחוז צפון תוארה תמונה מדאיגה: חברות הפקה וקבלני תשתיות מנועים מלהיכנס לשטח, ועבודות קריטיות טרם בוצעו - הקמת גדרות, סלילת נתיבי פינוי, תשתיות כיבוי ומערכות בטיחות הכרחיות לקראת אירוע שצפוי למשוך מאות אלפי מתפללים. המשטרה הזהירה כי ללא השלמת העבודות, האירוע לא יאושר, והאחריות לכל פגיעה בנפש תוטל על חברי הוועדה אישית.

בתגובה, מנהל ועדת החמישה אורי ויזובסקי דחה את הטענות והפנה את האשמה למשרד ירושלים ומורשת. לדבריו, הוועדה פנתה למשרד לפני 10 ימים ללא מענה, ו"אין מצידנו מניעה לכניסת גורמי מקצוע".

כעת נכנס השר קרעי לתמונה והבהיר למשטרה: "האחריות לניהול ההילולה והיערכותה מוטלת על השר והמשרד, אשר נדרשים לבצע את כלל העבודות. אין לגורמים אחרים סמכות לעכב או למנוע את ביצוע העבודות, ואין המשרד נדרש לאישורים נוספים מעבר לאלה הקבועים בדין".

השר ביקש את סיוע המשטרה "בהפעלת הסמכויות הנתונות לה על מנת לאפשר את ביצוע עבודות ההיערכות בשטח, הסרת חסמים ומניעת הפרעות לפעילות הצוותים המקצועיים".

כעת נותרו פחות משלושה שבועות להילולה, והשאלה היא האם יצליחו הגופים להסדיר את המחלוקת בזמן.