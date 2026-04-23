במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות רכוש בעיר, עצרה משטרת אשדוד בימים האחרונים שלושה חשודים במעורבות בהתפרצויות לרכבים ולדירות.

באחד המקרים זיהו בלשי היחידה המיוחדת לפשיעה חשוד המשוטט בין רכבים ומנסה לפרוץ אליהם. החשוד נתפס "על חם" בעת שניפץ שמשת רכב באמצעות לבנה, ובעת מעצרו נתפס ברשותו רכוש החשוד כגנוב.

במקרה נוסף, בעקבות התפרצות לרכב שבמהלכה נגנבו תיק אישי, מסמכים, כרטיסי אשראי ודרכון, הובילו פעולות חקירה מהירות לאיתור ולמעצר שני חשודים המעורבים באירוע.

באירוע שלישי, לאחר התפרצות לדירה בעיר שממנה נגנבו כסף, תכשיטים וחפצי ערך, הובילה החקירה לאיתור ולמעצר חשוד נוסף.

כל החשודים הועברו לחקירה בתחנת משטרת אשדוד, ולפי ממצאיה יוחלט על המשך ההליכים.

"משטרת ישראל מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני רכוש, וקוראת לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל אירוע חריג למוקד 100", נמסר מהמשטרה.