שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) תקף הבוקר בחריפות את יו"ר תנועת "בנט 2026" נפתלי בנט, וכינה אותו "נוכל שהטעה את הציבור הדתי והפך לשמאל רדיקלי".

"הוא נוכל, והנוכלות הזו היא גם כלפי שמיים וגם כלפי אדם. האדם הזה הלביש תחפושת והונה את כולנו", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

אליהו התייחס לניסיונות הקאמבק של בנט והאשים אותו בניתוק מהערכים היהודיים: "הוא הפך לשמאל רדיקלי על מלא. העובדה שהוא תומך בתחבורה ציבורית בשבת ופוגע בערכי התורה מוכיחה שהוא מעולם לא היה מחובר באמת".

חלק מרכזי בביקורת הופנה כלפי התנגדותו של בנט לטקס המשואות האחרון. בנט פרסם לאחר הטקס כי "בשנה הבאה טקס המשואות יחזור לעם", ורמז שהטקס הנוכחי לא ייצג את הציבור.

"בטקס השנה נשמעה קריאת 'שמע ישראל' והונף דגל בשם אלוקינו", הגיב אליהו. "הרוח הייתה הכי כשרה שיש, וזה בדיוק מה שהציק לו. הוא מייצג אליטה מנותקת שנלחמת בכל סממן יהודי".

השר הוסיף: "בנט בז ללוחמים, לחטופים ולאימהות שכולות שהדליקו משואות רק כי הם לא ברוח שלו. מי אתה בכלל שתגיד שהם לא 'העם'?".

אליהו קרא לציבור הדתי להיזהר מפניו. "אני אומר לאנשים: תפעילו את הראש. אל תצביעו לאדם שמתחבק עם מנסור עבאס ומחזק את השמאל בזמן שהוא חובש כיפה. עדיף להצביע ליאיר לפיד - שם לפחות אתם יודעים מה אתם מקבלים, בלי זיוף".