שיחה טעונה התקיימה הבוקר (חמישי) באולם בית המשפט העליון, רגע לפני תחילת הדיון בעתירות לבג"ץ הדורשות הקמת ועדת חקירה לבדיקת כשלי שבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

שני אבות שכולים, המייצגים גישות שונות ביחס לחקירת המחדל, נעמדו לשיחה גלויה על הצורך בבירור האמת ועל מקומו של בית המשפט בתהליך.

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל הי"ד, הגיע כדי לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. מנגד, איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד, הביע התנגדות נחרצת למעורבות השופטים בחקירה.

בונצל אמר במהלך השיחה, "אני בטוח שאם אנחנו נשב, לא רוצה לקרוא שני הצדדים, אם נשב ביחד כולם עד שיצא עשן לבן, אנחנו לא נצטרך את בית המשפט".

לדבריו, "יש לנו דבר אחד שהוא הכי חשוב - זה להגיע לחקר האמת. כולם כולם צריכים להיחקר, כולל מי שיושב פה חייב להיחקר ולכן הוא לא יכול להיות חלק מהמשפט".

הוא הציע להקים ועדת חקירה "לאומית שוויונית" שבה לכל צד יהיה ייצוג, ולמשפחות השכולות יהיה מעמד מיוחד, "זו צריכה להיות ועדה שוויונית. כל אחד, כל צד יביא את האנשים שלו. לנו יהיה מעמד מיוחד במשפחות השכולות בוועדה הזאת כי אנחנו לא הולכים לוותר לאף אחד - מראש הממשלה, עד אחרון הש"ג שהיו שם בבוקר".

לדבריו, לבג"ץ אין סמכות לדון בנושא, "מה שנעשה פה היום בבוקר זה מחוסר סמכות מוחלטת ברמה המשפטית וזה פוגע בנו. העתירה שלכם פוגעת בהגעה לחקר האמת".

השיחה המכבדת בין האבות נקטעה כאשר פרופ' שמעון שטרית התפרץ לעבר בונצל ואמר לו: "תירגע, דיברת כבר 20 דקות".

אחת הנוכחות פנתה לבונצל בשאלה: "איזה מעמד יש לך?", שאלה שגררה זעקה מיידית מהקהל: "אבא שכול!".