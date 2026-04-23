מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון הוציא הזמנות רב-שנתיות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת חברת 'אלביט מערכות', בהיקף כולל של למעלה מ-600 מיליון שקלים.

העסקה היא חלק מאסטרטגיה רחבה שמוביל משרד הביטחון להפחתת התלות בספקי חימוש חיצוניים ולשיפור המוכנות לתרחישי לחימה עצימים בעשור הקרוב.

הייצור יתבצע במפעלי אלביט הפרוסים ברחבי המדינה, המעסיקים אלפי עובדים, ובכך יתרום גם לחיזוק התעשייה והתעסוקה המקומית.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס למשמעות הסמלית של המהלך בעיתוי הנוכחי: "אנחנו ממשיכים לחזק את עצמאות החימוש של מדינת ישראל. לצה"ל חייבים להיות בכל רגע האמצעים לפעול בעוצמה, במהירות וללא תלות בגורמים חיצוניים. בימים שבהם אנו מציינים את יום העצמאות ה-78, יש לכך משמעות מיוחדת, עצמאות אמיתית נמדדת גם ביכולת לייצר ולהגן על עצמנו בכוחות עצמנו. נמשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח שמדינת ישראל תשען על עוצמתה, ותהיה מוכנה לכל אתגר".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הדגיש כי מדובר בצעד לטווח ארוך: "העסקה הנוכחית היא צעד מעשי נוסף במימוש אסטרטגיית משרד הביטחון להרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי. מול האתגרים המורכבים ולקחי המלחמה, חובתנו להבטיח את העצמאות החימושית של מדינת ישראל ולבצר את יכולות הייצור 'כחול-לבן'. אנחנו לא רק מצטיידים לטווח המיידי, אלא מניחים תשתית שתאפשר לצה"ל להגיע לכל תרחיש לחימה, כשהוא נשען על יכולות ייצור עצמאיות, טכנולוגיה עלית ורציפות אספקה".

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל (בוצי) מכליס, הביע גאווה על השותפות המתמשכת: "סדרת החוזים הזו ממחישה את מעמדה של אלביט מערכות כמובילה טכנולוגית בתחום החימושים האוויריים. אנו גאים בשותפות רבת שנים עם משרד הביטחון הישראלי ובמחויבותנו המתמשכת לפיתוח ואספקה של פתרונות מדויקים ואמינים, שהם בין הגורמים המאפשרים את העליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי".