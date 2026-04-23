בשורה היסטורית: 21 שנה לאחר שנעקרו בגירוש יישובי צפון השומרון יחד עם גוש קטיף, היישובים גנים וכדים צפויים להיבנות מחדש בקיץ הקרוב. כהתחלה, אל היישוב יעלה גרעין משפחות בוגרי ישיבת "בני דוד", ובהמשך צפויה לקום במקום שלוחה של מוסדות בני דוד.

היישובים יוקמו לאחר החלטת הקבינט בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' והשר ישראל כץ להקמתם. בתקופה האחרונה קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן שני סיורים במקום עם ראשי מוסדות "בני דוד", הרב אלי סדן והרב יגאל לונשטיין וראש ישיבת "בני דוד" בעלי הרב יהודה סדן, בהשתתפות זאב חבר (זמביש) מזכ"ל אמנה, ובעקבות כך התקבלה ההחלטה להקים את הגרעין במקום.

מאות תלמידים ומשפחות בוגרים של ישיבת "בני דוד" בעלי קיימו ביקור המוני ביישובים גנים וכדים, ובמהלכו ראש הישיבה הרב יהודה סדן וראש מועצת שומרון יוסי דגן הודיעו את הבשורה המשמחת.

הביקור וההודעה על הקמת היישוב מגיעה בעיתוי מרגש - ימים ספורים לאחר העלייה ליישוב שא-נור, שנעקר אף הוא בגירוש מצפון השומרון.

הרב יהודה סדן, ראש ישיבת "בני דוד" - עלי, הכריז: "בעזרת השם תוך חודשים ספורים יקום פה יישוב בגנים, ובעז"ה גם איפה שהיינו בכדים. יישוב שבסיסו יהיה מבוגרי הישיבה ומהיישוב עלי. אתם רואים - יש פה גם מקום ליישוב וגם לישיבה".

"אנחנו רוצים שיהיה פה יישוב מתוך תורה, ולכן יש לנו פה חזון לבנות פה מקום של תורה בראשות הרב נריה בע"ה וגם מקום של התיישבות, ושני הדברים מפרים ומחזקים זה את זה".

דגן אמר: "מה שהיה בצפון השומרון לא יחזור להיות כמו שהיה. אנחנו עמלים לכך שיהיו פי 20 אזרחים בשומרון. לא כמטאפורה, אלא באופן מעשי. חומש, חומש ב', החווה, שא-נור ובע"ה כאן יחודש בקיץ נקודת התיישבות כאן בגנים ובכדים, גרעין משפחות שלוחה של עלי - בוגרי בני דוד בעלי. כפועל יוצא מזה, לאחר מכן, תקום ישיבה בע"ה. זה לא פנטזיה - הכל ברמה של תכנון מציאות שתהיה בזמן הקרוב".

הוא הודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנהלת ההתיישבות, לפיקוד המרכז, לאמנה ולמוסדות בני דוד.

הרב נריה בולאק, מבוגרי הישיבה הגבוהה בעלי, ומרבני המכינה "בני דוד", אמר: "כל דבר, כל התיישבות, כל ציונות שהיא מחוברת לתורה ולקודש היא יציבה, היא חסרת עיוורון. בהירה הדרך, לא משתבשת האידאולוגיה, ויש לדבר הזה המשכיות, יילודה, הדבר הזה הולך ומתקדם".