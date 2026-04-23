כשנתיים וחצי לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", הפרשן אבישי בן חיים צפוי לחזור בקרוב למרכז הבמה הטלוויזיונית.

בן חיים, שנעדר מהמסכים בשל שירות מילואים ממושך והחלטה מודעת להוריד פרופיל בתקופת הלחימה, נמצא לפי הדיווח של רן בוקר במגעים להצטרפות לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

בציוץ שפרסם אתמול, בישר בן חיים לעוקביו על סיום תקופת השתיקה שלו: "אני בקרוב חזרה על מסך הטלוויזיה, אחרי שנתיים וחצי שהשתדלתי לשתוק".

לצד החזרה לטלוויזיה, בן חיים מוציא לאור ספר חדש בשם "מניפסט המסורתיות" שלדבריו מהווה את "הבשורה המתוקה" לימים אלו.

בספר הוא מבקש להתוות דרך לאיחוד הקרעים בחברה הישראלית דרך תפיסת העולם המסורתית, "בגין לימד אותנו שאין הפרדה בין יהדות לציונות. הרב עובדיה חינך אותנו לקבל מתוך מתינות ספרדית. אודיה וחבריה מראים לנו דרך המוסיקה כמה משמעותי רנסנס המסורתיות בדור הזה".

בן חיים חתם: "קודם נתעסק בספר החובה הזה, הוא באמת מציע הצעה יפה ומאחדת לחברה הישראלית".