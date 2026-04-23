הרב מרצבך צילום: אליהו חלפון

הרב אהרון מרצבך, רב קיבוץ שעלבים, הודיע על פרישתו מתפקידו לאחר 30 שנות הנהגה בקהילה. מדובר בסיום כהונה ממושכת שבה שימש כדמות מרכזית בחיי הקיבוץ. הרב מרצבך נכנס לתפקידו לאחר שהחליף את הרב מאיר שלזינגר, שכיהן לפניו כרב הקיבוץ. במהלך שנות כהונתו ליווה את תושבי המקום בתחומים קהילתיים ורוחניים. הודעת הפרישה מגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה מילא את תפקידו ברציפות. בימים האחרונים החל הקיבוץ לפעול לאיתור מחליף שייכנס לתפקיד לאחר סיום כהונתו. הרב מרצבך הוא מבוגרי המחזור הראשון של הישיבה התיכונית שעלבים. לאחר מכן למד שנה בכפר חסידים, ובהמשך המשיך במסלול הסדר בישיבת שעלבים והיה לאברך במקום.