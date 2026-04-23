העימות החריף מחוץ לדיון ערוץ 7

עימות חריף נרשם היום (חמישי) במסדרונות בית המשפט העליון, בין דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט שנרצח בשבי חמאס וגופתו הוחזרה לישראל, לבין משפחות שכולות המתנגדות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

העימות התפתח על רקע הדיון בבג"ץ בעתירות להקמת ועדה לבדיקת כשלי שבעה באוקטובר, כאשר הצדדים החליפו האשמות קשות בנוגע לאחריות לאירועים ולדרך חקירתם.

אחת הנוכחות הטיחה באלגרט, "כולם צריכים ללכת וכולם צריכים להשתנות. כל מי שחבר לאויב, כל מי שפתח את הלב לאויב", דבריה עוררו תגובות חריפות במקום.

אלגרט השיב לדברים ואמר, "מה הקשר יאיר גולן? בשבעה באוקטובר הוא הלך להילחם כשביבי ישן". בתגובה, השיבו לו מהקהל, "ישן כי לא העירו אותו".

בהמשך החריף הוויכוח כאשר אלגרט אמר, "הבאתם עלינו את האסון הגדול ביותר, לא יעזור לכם". מנגד, אחת הנוכחות השיבה לו, "אתה מונע משנאה", ואחרים הוסיפו כי "הוא שונא אדם, רוצה לשבת בכנסת".