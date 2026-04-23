קצין צה"ל במילואים, סא"ל במיל' עידו פרומר, נהרג אתמול (רביעי) בתאונת צניחה אזרחית טרגית במרחב מכתש ירוחם.

התאונה אירעה במהלך פעילות צניחה אזרחית פרטית. מסיבה שטרם הובהרה, מצנחו של פרומר התרסק אל תוך עומק המכתש.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום כוחות חילוץ גדולים מיחידת החילוץ האזורית יחד עם לוחמי יחידה 669 של חיל האוויר.

לאחר פעולות חילוץ מורכבות בתנאי השטח של המכתש, הצליחו הכוחות להגיע אל פרומר, אך למרבה הצער, רופא מיחידת 669 נאלץ לקבוע את מותו במקום.

סא"ל במיל' פרומר שירת בשירות מילואים פעיל כמפקד תא בבור חיל האוויר. בשל היותו בשירות מילואים פעיל הוחלט בצה"ל להכיר בו כחלל צה"ל.

רק אתמול בבוקר עידו עוד הספיק לצלם סרטון לחג העצמאות ואמר: "אני מאחל לכולנו שנזכור תמיד גם מה מפריד, אבל גם מה מחבר ושנמשיך לבנות פה ביחד את המדינה המדהימה שלנו".