הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר יוצא נגד תופעת ה"מקובלים" וה"צדיקים" מטעם עצמם ששוטפת את הציבור.

"אנו נמנעים שלא לגנות מפני שהיום אין אמת, אם אומר על פלוני - הוא עושה עצמו קדוש מעונה, אך אם הדבר מגיע לחילול השם, אנו יוצאים בתוקף", אמר הרב בפתח דבריו.

לדבריו, "צריך להזהר כי אנשים לא נזהרים, יש כל מיני ציורים, אחד בא שיודע הרבה, אחד עניו ושפל רוח, אדם שלא קרא שתי שורות בגמרא. ואם קרא וזוכר - בזה נהיה אדם גדול? אנשים טועים ומטעים ולא רוצים ללמוד את האמת.

לזה קוראים קדוש ולזה קוראים מקובל, צריכים להתרחק מכל אלה, לא להסתכל בהם ולא להתקרב מהם ארבע אמות, כמו עבודה זרה - כמה שתתרחק יותר טוב", סיכם הרב.