הקליפ שעורר סערה והוסר הרבנות הצבאית

חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) שיגרה היום (חמישי) מכתב חריף לדובר צה"ל, ובו דרישה להבהרות על הסרת סרטון שהופק על ידי הרבנות הצבאית, בזמן שתוכן דומה של חיל החינוך נותר באוויר.

הסערה החלה לאחר שצה"ל הסיר מהפלטפורמות הרשמיות את השיר "נותנים ידיים", שנכתב על ידי הסופרת רחלי מושקוביץ', אשת מילואימניק, והופק על ידי הרבנות הצבאית. בדובר צה"ל נימקו את ההסרה ב"חריגה מנהלי אישור" ובטענה שהטקסט משקף "נקודת מבט אישית".

ח"כ סון הר-מלך שיבחה במכתבה את הסרטון המוסר: "מטרת השיר המדובר הייתה לרומם את רוח העם ולתת ביטוי לחוסנן של משפחות המילואימניקים - נשים הנושאות בעול הבית בזמן שבעליהן משרתים בחזית - מסר ערכי וראוי המכיר בתרומתו של העורף המשפחתי לניצחון".

בפנייתה, הציגה חברת הכנסת את השיר "עטופה בשריון", שהופק על ידי חיל החינוך והלהקות הצבאיות, ועוסק בתמונות זהות לחלוטין - חוויותיה של בת זוג של איש קבע והקושי בניהול הבית בנפרד.

סון הר-מלך דרשה לקבל תשובות ברורות, האם בכוונת הצבא להסיר גם את הקליפ של חיל החינוך, או לחלופין להחזיר את הקליפ של הרבנות הצבאית?

היא כתבה: "לאור הדמיון המהותי בין שני התכנים - המעניקים שניהם הוקרה לנשות המשרתים - עולה תמיהה בנוגע לאכיפה הבררנית. אם השיר 'נותנים ידיים' הוסר בטענה שהוא מייצג חוויה אישית בלבד, לא ברור מדוע שיר דומה במהותו נותר כתוכן רשמי ומייצג. החלטת הדרג הממונה להסיר תוכן אחד ולהותיר את משנהו יוצרת תחושה של איפה ואיפה בין יחידות הצבא (הרבנות הצבאית מול חיל החינוך) ובין קהלי יעד שונים בתוך הצבא".

"אבקש לקבל מענה לגבי ההבדלים המהותיים, בראיית צה"ל, בין המסר המועבר בשיר 'נותנים ידיים' לבין זה המועבר ב'עטופה בשריון'. כמו כן, אבקש לדעת האם בכוונת הצבא לפעול להסרת הקליפ של חיל החינוך או לחלופין להחזיר את הקליפ של הרבנות הצבאית, וזאת על מנת לשמור על קו הסברתי אחיד ושוויוני המונע הפליה בין המשרתים והמשרתות", הוסיפה.

לסיום כתבה: "אחדות השורות ותחושת השייכות של כלל המשרתים ומשפחותיהם הן נכס אסטרטגי לצה"ל, בייחוד בעת מלחמה. מצופה מהמערכת הצבאית לנהוג בשקיפות ובעקביות בבואה לבחון תכנים המייצגים את רוח הצבא".