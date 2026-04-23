ילד ישראלי כבן 5 נפצע היום (חמישי) לאחר שמחבל יידה אבנים לעבר הרכב שבו נסע בכביש 60, במקטע שבין צומת גלעד לצומת יצהר הקטנה.

האירוע התרחש כאשר הרכב חלף סמוך לחוות גלעד. מחבל שארב בצד הדרך יידה אבנים לעבר המכונית.

אחת האבנים פגעה בעוצמה בחלון הרכב, ניפצה אותו וחדרה פנימה. האבן פגעה ישירות בכתפו של הילד.

צוותי רפואה של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני. למרבה המזל, הפגיעה הוגדרה כקלה והילד, שסבל מחבלה בכתפו ובידו, לא נזקק לפינוי להמשך טיפול בבית חולים.

כוחות צה"ל שהגיעו לזירה החלו בביצוע סריקות במרחב הכפרים הסמוכים בניסיון לאתר את מיידה האבנים. הוטל כתר על הכפר מדאמא.

ממד"א נמסר: "בשעה 11:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על פצוע מיידוי אבנים לעבר רכב בכביש 60, שהובא לחבירה עם צוותי מד"א בצומת יצהר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לילד כבן 5 במצב קל, עם פציעה משברי זכוכיות".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שוחח עם אביו של הילד וחיזק את ידיו. לאחר מכן שוחח עם מח"ט שומרון, אל"מ אריאל גונן, קיבל תדרוך על הפיגוע וביקש לחזק את ידי החיילים.

הוא קרא: "אני מצפה מהפיקוד הבכיר בצה"ל לנקוט בצעדים - לחשוף את העצים שניטעו בשנים האחרונות ליד הציר ואפשרו את יידויי האבנים. אני דורש להטיל כתר על הכפר לאורך זמן, ולצאת למבצע צבאי של צה"ל כנגד תשתיות הטרור ותומכי הטרור בכפר".