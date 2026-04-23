הזמר יקיר כהן פרסם אלבום חדש בשם "שירים לארץ אהובה", לכבוד יום העצמאות. במסגרת האלבום הוצג השיר "המעיין", הכולל מילים ולחן מאת כהן עצמו.

השיר עוסק בתיאורים רוחניים של הקשר בין האדם לארץ, תוך שימוש בדימויים של מעיין, גן ועדן. בין השורות מופיעים ביטויים כמו "האדם בגן ככהן בהיכל" ו"המעיין יוצא מעדן", המדגישים את הממד הפנימי והאמוני של היצירה.

העיבוד, הנגינה וההפקה המוזיקלית של השיר בוצעו על ידי ראובן חיון, שגם היה אחראי על הצילום. השיר משלב בין תיאורי טבע כמו טרשים, קוצים וגפן לבין רעיונות של צמיחה והתחדשות.

במהלך השיר משולבות גם קריאות כמו "עבדו את ה'" ו"קומו ונעלה ציון", לצד תיאורי גאולה עתידיים מהמקורות כגון "ביום ההוא יתקע בשופר". השיר נחתם בתיאורים של נהר היוצא מעדן להשקות את הגן, תוך חזרה על המסר "והאדם הוא האדם".